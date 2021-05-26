В США полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Полиция города Гилфорд штат Нью-Гэмпшир выдала орден на арест певца Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление полиции опубликованном на ее странице в Facebook.
Цитата
“У полицейского управления Гилфорда есть действующий ордер на арест Брайана Хью Уорнера (также известного как Мэрилин Мэнсон) по двум пунктам проступка класса А в связи с инцидентом в павильоне Банка Нью-Гэмпшира в 2019 году”, — говориться в сообщении.
Детали
Поданным полиции, Мэнсон, его агент и адвокат были ранее уведомлены о выдаче ордена, однако не предприняли усилий, чтобы вернуться в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения.
Сообщается, что Мэнсон давал концерт в павильоне Bank of NH 18 августа 2019 года, когда произошли предполагаемые нападения.
Так, правонарушение может повлечь за собой тюремное заключение сроком менее одного года и штраф в размере 2 000 долларов США или меньше.
Также предполагаемые нападения не носят сексуального характера, как об этом спрашивали несколько средств массовой информации в связи с рядом других обвинений, выдвинутых против Мэнсон.
Дополнение
По данным интернет-портала TMZ, обвинения могут касаться инцидента в 2019 году, когда Мэнсон во время концерта в Нью-Гэмпшире плюнул в видеооператора.
Напомним, прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение не выдвигать против певца Мэрилина Мэнсона официальные обвинения в изнасиловании женщины в октябре 2011 года.
Как сообщал УНН, прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отказалась инициировать расследование в отношении главы правления, президента и главного исполнительного директора телекомпании CBS Лесли Мунвеса, который ранее несколько женщин обвинили в домогательствах и запугивании.