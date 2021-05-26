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В США полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении

Киев • УНН

 • 16405 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Полиция города Гилфорд штат Нью-Гэмпшир выдала орден на арест певца Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление полиции опубликованном на ее странице в Facebook.

В США полиция выдала ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении

Цитата

“У полицейского управления Гилфорда есть действующий ордер на арест Брайана Хью Уорнера (также известного как Мэрилин Мэнсон) по двум пунктам проступка класса А в связи с инцидентом в павильоне Банка Нью-Гэмпшира в 2019 году”, — говориться в сообщении.

Детали

Поданным полиции, Мэнсон, его агент и адвокат были ранее уведомлены о выдаче ордена, однако не предприняли усилий, чтобы вернуться в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения.

Сообщается, что Мэнсон давал концерт в павильоне Bank of NH 18 августа 2019 года, когда произошли предполагаемые нападения.

Так, правонарушение может повлечь за собой тюремное заключение сроком менее одного года и штраф в размере 2 000 долларов США или меньше.

Также предполагаемые нападения не носят сексуального характера, как об этом спрашивали несколько средств массовой информации в связи с рядом других обвинений, выдвинутых против Мэнсон.

Дополнение

По данным интернет-портала TMZ, обвинения могут касаться инцидента в 2019 году, когда Мэнсон во время концерта в Нью-Гэмпшире плюнул в видеооператора.

Напомним, прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) приняла решение не выдвигать против певца Мэрилина Мэнсона официальные обвинения в изнасиловании женщины в октябре 2011 года.

Как сообщал УНН, прокуратура Лос-Анджелеса (штат Калифорния) отказалась инициировать расследование в отношении главы правления, президента и главного исполнительного директора телекомпании CBS Лесли Мунвеса, который ранее несколько женщин обвинили в домогательствах и запугивании.

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