У США оголосили евакуацію у трьох університетах після повідомлень про бомби

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За даними агентства, інформація про бомби, нібито закладені на територіях університетів, з’явилася в Twitter. Наразі загрозу вибуху не підтверджено, поліція продовжує розслідування в Корнеллському університеті та Університеті Брауна. Інформацію про бомбу на території Колумбійського університету правоохоронці, які завершили огляд будівель, вже назвали недостовірною.

Нагадаємо

У п’ятницю тривога була оголошена у кількох корпусах Єльського університету. Причиною також стало повідомлення про можливий вибух, воно виявилося хибним.

У серпні біля Конгресу США затримали чоловіка, який погрожував бомбою.