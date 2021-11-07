У США оголосили евакуацію у трьох університетах після повідомлень про бомби
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Колумбійський і Корнеллський університети, що знаходяться в штаті Нью-Йорк, а також розташований у штаті Род-Айленд Університет Брауна в неділю видали накази про евакуацію кампусів у зв'язку з загрозами вибуху. Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає УНН.
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За даними агентства, інформація про бомби, нібито закладені на територіях університетів, з’явилася в Twitter. Наразі загрозу вибуху не підтверджено, поліція продовжує розслідування в Корнеллському університеті та Університеті Брауна. Інформацію про бомбу на території Колумбійського університету правоохоронці, які завершили огляд будівель, вже назвали недостовірною.
Нагадаємо
У п’ятницю тривога була оголошена у кількох корпусах Єльського університету. Причиною також стало повідомлення про можливий вибух, воно виявилося хибним.
У серпні біля Конгресу США затримали чоловіка, який погрожував бомбою.