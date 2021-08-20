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Біля Конгресу США затримали чоловіка, який погрожував бомбою

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Чоловік на автомобілі прибув в центр Вашингтона і заявив, що у нього в машині є вибуховий пристрій. Після тривалих переговорів було взято під варту. Поліція не знайшла вибухового пристрою в припаркованому авто. Про це повідомляється в поширеному в четвер заяві поліції Капітолію, передає УНН.

Деталі

Газета The New York Times з посиланням на правоохоронні органи повідомила, що чоловік здався без опору. Як зазначала газета, підозрюваний, перебуваючи в автомобілі, висловлював критику на адресу адміністрації президента Джо Байдена. За даними агентства Reuters, чоловік страждає на шизофренію.

Цитата

“Бомби в автомобілі виявлено не було, проте з пікапа витягнуті можливі матеріали для виготовлення вибухового пристрою”, — наголошується в тексті.

За словами поліції, район біля будівлі Бібліотеки Конгресу США знову визнаний безпечним. “Слідчі продовжують залишатися на місці події”, — йдеться в заяві.

Нагадаємо

4 серпня близько 10-ї години ранку до будівлі КМУ зайшов невідомий чоловік, який витягнув із кишені предмет, схожий на вибуховий пристрій, і погрожував його підірвати.

Пізніше стало відомо, що Кабінет міністрів України захопив колишній боєць “Айдару” Володимир Прохнич. Він був озброєний гранатою РГД, яка вибухає від удару.

Невдовзі чоловіка вдалось затримати завдяки його другу, волонтеру Василю, який провів з ним перемовини.

Після захоплення КМУ правоохоронці відкрили кримінальне провадження за чотирма статтями: про захоплення державних будівель, про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, про захоплення заручників, про незаконне поводження зі зброєю.

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