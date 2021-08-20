Возле Конгресса США задержали мужчину, который угрожал бомбой

КИЕВ. 20 августа. УНН. Мужчина на автомобиле прибыл в центр Вашингтона и заявил, что у него в машине есть взрывное устройство. После длительных переговоров был взят под стражу. Полиция не нашла взрывного устройства в припаркованном авто. Об этом сообщается в распространенном в четверг заявлении полиции Капитолия, передает УНН.