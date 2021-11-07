В США объявили эвакуацию в трех университетах после сообщений о бомбах

Детали

По данным агентства, информация о бомбах, якобы заложенных на территориях университетов, появилась в Twitter. Сейчас угроза взрыва не подтверждена, полиция продолжает расследование в Корнеллском университете и Университете Брауна. Информацию о бомбе на территории Колумбийского университета правоохранители, которые завершили осмотр зданий, уже назвали недостоверной.

Напомним

В пятницу тревога была объявлена в нескольких корпусах Йельского университета. Причиной также стало сообщение о возможном взрыве, оно оказалось ложным.

В августе у Конгресса США задержали мужчину, который угрожал бомбой.