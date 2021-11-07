В США объявили эвакуацию в трех университетах после сообщений о бомбах
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Колумбийский и Корнеллский университеты, находящиеся в штате Нью-Йорк, а также расположенный в штате Род-Айленд Университет Брауна в воскресенье издали приказы об эвакуации кампусов в связи с угрозами взрыва. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает УНН.
Детали
По данным агентства, информация о бомбах, якобы заложенных на территориях университетов, появилась в Twitter. Сейчас угроза взрыва не подтверждена, полиция продолжает расследование в Корнеллском университете и Университете Брауна. Информацию о бомбе на территории Колумбийского университета правоохранители, которые завершили осмотр зданий, уже назвали недостоверной.
Напомним
В пятницу тревога была объявлена в нескольких корпусах Йельского университета. Причиной также стало сообщение о возможном взрыве, оно оказалось ложным.
В августе у Конгресса США задержали мужчину, который угрожал бомбой.