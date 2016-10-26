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У США двоє дітей вижили після падіння із 30-метрового мосту

У США двоє дітей вижили після падіння із 30-метрового мосту

Київ • УНН

 • 8864 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У США чоловік зістрибнув із 30-ти метрового мосту з двома маленькими дітьми на руках, яким чудом вдалося вижити, передає УНН з посиланням на ВВС.

Інцидент стався в штаті Нью-Джерсі. Поліція повідомила, що Джон Спінкен помер при падінні. Поруч з його тілом було двоє дітей. Старшому з них три роки, молодшому - рік. Обидва вони були при свідомості.

Той факт, що діти вижили, в поліції вважають "майже дивом" і припускають, що їх врятували гілки дерев, пом'якшивши падіння.

Діти зараз перебувають в лікарні. У них серйозні травми, але вони не становлять загрозу для життя.

ЗМІ повідомляють, що Дж.Спінкен посварився з дружиною. Під час сварки він погрожував завдати шкоди собі та дітям. Потім він поїхав разом з дітьми.

За інформацією ЗМІ, Дж.Спінкену було 37 років. У соціальних мережах він часто публікував фотографії своєї сім'ї і ніжні коментарі до них.

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