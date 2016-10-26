У США двоє дітей вижили після падіння із 30-метрового мосту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У США чоловік зістрибнув із 30-ти метрового мосту з двома маленькими дітьми на руках, яким чудом вдалося вижити, передає УНН з посиланням на ВВС.
Інцидент стався в штаті Нью-Джерсі. Поліція повідомила, що Джон Спінкен помер при падінні. Поруч з його тілом було двоє дітей. Старшому з них три роки, молодшому - рік. Обидва вони були при свідомості.
Той факт, що діти вижили, в поліції вважають "майже дивом" і припускають, що їх врятували гілки дерев, пом'якшивши падіння.
Діти зараз перебувають в лікарні. У них серйозні травми, але вони не становлять загрозу для життя.
ЗМІ повідомляють, що Дж.Спінкен посварився з дружиною. Під час сварки він погрожував завдати шкоди собі та дітям. Потім він поїхав разом з дітьми.
За інформацією ЗМІ, Дж.Спінкену було 37 років. У соціальних мережах він часто публікував фотографії своєї сім'ї і ніжні коментарі до них.