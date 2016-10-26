В США двое детей выжили после падения с 30-метрового моста

Инцидент произошел в штате Нью-Джерси. Полиция сообщила, что Джон Спинкен погиб при падении. Рядом с его телом были двое детей. Старшему из них три года, младшему - год. Оба они были в сознании.

Тот факт, что дети выжили, в полиции считают "почти чудом" и предполагают, что их спасли ветви деревьев, смягчив падение.

Дети сейчас находятся в больнице. У них серьезные травмы, но они не представляют угрозу для жизни.

СМИ сообщают, что Дж.Спинкен поссорился с женой. Во время ссоры он угрожал нанести вред себе и детям. Затем он уехал вместе с детьми.

По информации СМИ, Дж.Спинкену было 37 лет. В социальных сетях он часто публиковал фотографии своей семьи и нежные комментарии к ним.