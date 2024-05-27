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У США через негоду загинули щонайменше 18 людей, у тому числі чотири дитини

У США через негоду загинули щонайменше 18 людей, у тому числі чотири дитини

Київ • УНН

 • 22923 перегляди

Щонайменше 18 людей, у тому числі четверо дітей, загинули в результаті ймовірних торнадо в Техасі, Оклахомі, Арканзасі та Кентуккі, а понад 642 000 споживачів зазнали відключень електроенергії в 13 штатах через складні погодні умови.

Щонайменше 18 людей, у тому числі четверо дітей, загинули в чотирьох штатах США - Техасі, Оклахомі, Арканзасі і Кентуккі - після того, як передбачувані торнадо обрушилися на центральну частину Сполучених Штатів, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Майже 109 мільйонів людей на великих територіях США опинилися під загрозою сильного граду, руйнівних вітрів та жорстоких смерчів у неділю, в основному в середній частині Міссісіпі, Огайо та долинах річок Теннессі.

У неділю було зафіксовано щонайменше 11 повідомлень про торнадо, а в День пам'яті очікувалася суворіша погода.

Щонайменше 8 людей загинули в Арканзасі через сувору погоду. Ще 7 людей загинули в Техасі, зокрема 2-річний та 5-річний. Двоє померли в Оклахомі та один випадок смерті зареєстрований у Кентуккі.

За даними сайту відстеження poweroutage.us, понад 642 000 абонентів у 13 штатах залишилися без електрики пізно ввечері в неділю, у тому числі було понад 135 000 відключень електроенергії лише у Кентуккі.

Понад 120 мільйонів людей наражаються на ризик суворої погоди в понеділок, на східному узбережжі, на південь від Нової Англії. 

Також на півдні Техасу до вечора понеділка діє попередження про надмірну спеку.

У міру того, як шторми рухаються на схід, Центр прогнозування штормів попередив про "сильні торнадо, сильний град і коридори широкомасштабної шкоди від вітру". Екстремальні погодні умови призвели до відключень електроенергії та змусили людей шукати притулку.

Шторми – і спекотна спека у деяких районах – можуть вплинути на події у вихідні, присвячені Дню пам'яті. Старт автогонок Indianapolis 500 був відкладений через побоювання з приводу блискавки, а канал NBC втратив сигнал під час трансляції перед гонкою.

Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США22.05.24, 08:36 • 20078 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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