У США через негоду загинули щонайменше 18 людей, у тому числі чотири дитини
Київ • УНН
Щонайменше 18 людей, у тому числі четверо дітей, загинули в результаті ймовірних торнадо в Техасі, Оклахомі, Арканзасі та Кентуккі, а понад 642 000 споживачів зазнали відключень електроенергії в 13 штатах через складні погодні умови.
Щонайменше 18 людей, у тому числі четверо дітей, загинули в чотирьох штатах США - Техасі, Оклахомі, Арканзасі і Кентуккі - після того, як передбачувані торнадо обрушилися на центральну частину Сполучених Штатів, повідомляє CNN, пише УНН.
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Майже 109 мільйонів людей на великих територіях США опинилися під загрозою сильного граду, руйнівних вітрів та жорстоких смерчів у неділю, в основному в середній частині Міссісіпі, Огайо та долинах річок Теннессі.
У неділю було зафіксовано щонайменше 11 повідомлень про торнадо, а в День пам'яті очікувалася суворіша погода.
Щонайменше 8 людей загинули в Арканзасі через сувору погоду. Ще 7 людей загинули в Техасі, зокрема 2-річний та 5-річний. Двоє померли в Оклахомі та один випадок смерті зареєстрований у Кентуккі.
За даними сайту відстеження poweroutage.us, понад 642 000 абонентів у 13 штатах залишилися без електрики пізно ввечері в неділю, у тому числі було понад 135 000 відключень електроенергії лише у Кентуккі.
Понад 120 мільйонів людей наражаються на ризик суворої погоди в понеділок, на східному узбережжі, на південь від Нової Англії.
Також на півдні Техасу до вечора понеділка діє попередження про надмірну спеку.
У міру того, як шторми рухаються на схід, Центр прогнозування штормів попередив про "сильні торнадо, сильний град і коридори широкомасштабної шкоди від вітру". Екстремальні погодні умови призвели до відключень електроенергії та змусили людей шукати притулку.
Шторми – і спекотна спека у деяких районах – можуть вплинути на події у вихідні, присвячені Дню пам'яті. Старт автогонок Indianapolis 500 був відкладений через побоювання з приводу блискавки, а канал NBC втратив сигнал під час трансляції перед гонкою.
Смертельний торнадо спустошив місто в Айові у США22.05.24, 08:36 • 20078 переглядiв