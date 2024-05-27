В США из-за непогоды погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе четыре ребенка

По меньшей мере 18 человек, в том числе четверо детей, погибли в четырех штатах США - Техасе, Оклахоме, Арканзасе и Кентукки - после того, как предполагаемые торнадо обрушились на центральную часть Соединенных Штатов, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Почти 109 миллионов человек на больших территориях США оказались под угрозой сильного града, разрушительных ветров и жестоких смерчей в воскресенье, в основном в средней части Миссисипи, Огайо и долинах рек Теннесси.

В воскресенье было зафиксировано по меньшей мере 11 сообщений о торнадо, а в День памяти ожидалась более суровая погода.

По меньшей мере 8 человек погибли в Арканзасе из-за суровой погоды. Еще 7 человек погибли в Техасе, в том числе 2-летний и 5-летний. Двое умерли в Оклахоме и один случай смерти зарегистрирован в Кентукки.

По данным сайта отслеживания poweroutage.us, более 642 000 абонентов в 13 штатах остались без электричества поздно вечером в воскресенье, в том числе было более 135 000 отключений электроэнергии только в Кентукки.

Более 120 миллионов человек подвергаются риску суровой погоды в понедельник, на восточном побережье, к югу от Новой Англии.

Также на юге Техаса до вечера понедельника действует предупреждение о чрезмерной жаре.

По мере того, как штормы движутся на восток, Центр прогнозирования штормов предупредил о «сильных торнадо, сильном граде и коридорах широкомасштабного ущерба от ветра». Экстремальные погодные условия привели к отключениям электроэнергии и заставили людей искать убежища.

Штормы - и жаркая жара в некоторых районах - могут повлиять на события в выходные, посвященные Дню памяти. Старт автогонок Indianapolis 500 был отложен из-за опасений по поводу молнии, а канал NBC потерял сигнал во время трансляции перед гонкой.

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