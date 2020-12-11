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У справі про вибух в порту Бейрута звинувачують експрем'єра Лівану

У справі про вибух в порту Бейрута звинувачують експрем'єра Лівану

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Через чотири місяці після руйнівного вибуху в порту Бейрута слідча група висунула звинувачення в адресу колишнього глави уряду Лівану Хасана Діабі, а також трьом міністрам його кабінету. Вони звинувачуються "в злочинній недбалості, що призвела до трагедії і людських жертв", повідомляє DW, передає УНН.

Четверо обвинувачених повинні бути допитані на наступному тижні. Після цього буде прийнято рішення o залучення їх до суду.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року в порту Бейрута вибухнули понад 2700 тонн аміачної селітри, в результаті чого загинули майже 200 осіб, ще кілька тисяч були поранені. Вибух також викликав великі руйнування в місті. Завдані збитки орієнтовно склав, більш ніж 15 мільярдів доларів. 10 серпня на тлі масових заворушень і акцій протесту уряд Лівану подав у відставку, заявивши, що цей крок не означає “відхід від відповідальності”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ліван просить Інтерпол заарештувати російских капітана та власника судна через вибух у Бейруті

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