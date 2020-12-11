По делу о взрыве в порту Бейрута обвиняют экс-премьера Ливана
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Через четыре месяца после разрушительного взрыва в порту Бейрута следственная группа выдвинула обвинения в адрес бывшего главы правительства Ливана Хасана Диаби, а также трем министрам его кабинета. Они обвиняются "в преступной халатности, приведшей к трагедии и человеческих жертв", сообщает DW, передает УНН.
Четверо обвиняемых должны быть допрошены на следующей неделе. После этого будет принято решение o привлечение их в суд.
Напомним, 4 августа 2020 в порту Бейрута взорвались более 2700 тонн аммиачной селитры, в результате чего погибли почти 200 человек, еще несколько тысяч были ранены. Взрыв также вызвал большие разрушения в городе. Причиненный ущерб ориентировочно составил, более чем 15 млрд долларов. 10 августа на фоне массовых беспорядков и акций протеста правительство Ливана подало в отставку, заявив, что этот шаг не означает “уход от ответственности”.
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