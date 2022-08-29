У справі "Глибоководного випуску" обвинувальний акт скеровано до суду - ОГП

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 58694 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 65918 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 79217 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84890 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95484 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148474 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70295 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149781 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109223 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69277 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
40%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18776 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20303 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21639 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 10393 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 11430 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 58699 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148478 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173299 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149784 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95742 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98411 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43009 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46420 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61055 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

У справі "Глибоководного випуску" обвинувальний акт скеровано до суду - ОГП

Київ • УНН

 • 266827 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Офісі Генерального прокурора України заявили, що обвинувальний акт у справі «Глибоководного випуску» вже скеровано до Приморського районного суду Одеси. Про це в ОГП повідомили на запит журналістів УНН.

У справі "Глибоководного випуску" обвинувальний акт скеровано до суду - ОГП

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Глибоководний випуск", який будували фірми Тарпана, насправді є лише купою будівельних матеріалів – АРМА

Цитата

“Одеською обласною прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

За результатами розслідування обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано для розгляду до Приморського районного суду м. Одеси”, - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Водночас, матеріали кримінального провадження стосовно ексдепутата Одеської міськради Руслана Тарпана, який також є підозрюваним у розкраданні держкоштів під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”, виділені в окреме кримінальне провадження у зв’язку із його розшуком.

“Досудове розслідування проводиться СУ ГУНП в Одеській області, процесуальне керівництво у провадженні – Одеською обласною прокуратурою”, - додали в ОГП.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Одеського втікача Руслана Тарпана внесли до бази "Миротворець"

Нагадаємо

Руслана Тарпана підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час будівництва проекту “Глибоководний випуск” в Одесі. За даними правоохоронців, Тарпану вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету.

Через це йому ще взимку було обрано запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.

Тарпан ще з 2017 року перебуває у розшуку МВС, а в 2021 - у міждержавному

У прокуратурі тим часом здійснюється переклад процесуальних документів для екстрадиції Тарпана з ОАЕ, де він, ймовірно, перебуває.

В Україні ж підозрюваному у розкраданні держкоштів депутату загрожує до 12 років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53