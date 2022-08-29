У справі "Глибоководного випуску" обвинувальний акт скеровано до суду - ОГП
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Офісі Генерального прокурора України заявили, що обвинувальний акт у справі «Глибоководного випуску» вже скеровано до Приморського районного суду Одеси. Про це в ОГП повідомили на запит журналістів УНН.
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“Одеською обласною прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
За результатами розслідування обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні скеровано для розгляду до Приморського районного суду м. Одеси”, - повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Водночас, матеріали кримінального провадження стосовно ексдепутата Одеської міськради Руслана Тарпана, який також є підозрюваним у розкраданні держкоштів під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”, виділені в окреме кримінальне провадження у зв’язку із його розшуком.
“Досудове розслідування проводиться СУ ГУНП в Одеській області, процесуальне керівництво у провадженні – Одеською обласною прокуратурою”, - додали в ОГП.
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Нагадаємо
Руслана Тарпана підозрюють у розкраданні бюджетних коштів під час будівництва проекту “Глибоководний випуск” в Одесі. За даними правоохоронців, Тарпану вдалося легалізувати понад 200 млн грн, попередньо привласнених з бюджету.
Через це йому ще взимку було обрано запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою.
Тарпан ще з 2017 року перебуває у розшуку МВС, а в 2021 - у міждержавному.
У прокуратурі тим часом здійснюється переклад процесуальних документів для екстрадиції Тарпана з ОАЕ, де він, ймовірно, перебуває.
В Україні ж підозрюваному у розкраданні держкоштів депутату загрожує до 12 років позбавлення волі.