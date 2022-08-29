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По делу "Глубоководного выпуска" обвинительный акт направлен в суд - ОГП

Киев • УНН

 • 266827 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Офисе Генерального прокурора Украины заявили, что обвинительный акт по делу «Глубоководного выпуска» уже направлен в Приморский районный суд Одессы. Об этом в ОГП сообщили на запрос журналистов УНН.

По делу "Глубоководного выпуска" обвинительный акт направлен в суд - ОГП

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Цитата

“Одесской областной прокуратурой осуществлялось процессуальное руководство по уголовному производству по подозрению лиц в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

По результатам расследования, обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен для рассмотрения в Приморский районный суд г. Одессы”, - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В то же время материалы уголовного производства в отношении экс-депутата Одесского горсовета Руслана Тарпана, который также подозревается в хищении госсредств при строительстве проекта “Глубоководный выпуск”, выделены в отдельное уголовное производство в связи с его розыском.

“Досудебное расследование проводится СУ ГУНП в Одесской области, процессуальное руководство по производству – Одесской областной прокуратурой”, - добавили в ОГП.

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Напомним

Руслана Тарпана подозревают в хищении бюджетных средств при строительстве проекта “Глубоководный выпуск” в Одессе. По данным правоохранителей, Тарпану удалось легализовать более 200 млн грн, предварительно присвоенных из бюджета.

Из-за этого ему еще зимой была избрана мера пресечения в виде заочного содержания под стражей.

Тарпан еще с 2017 года находится в розыске МВД, а в 2021 - в межгосударственном

В прокуратуре в это время осуществляется перевод процессуальных документов для экстрадиции Тарпана из ОАЭ, где он, вероятно, находится.

В Украине же подозреваемому в хищении госсредств депутату грозит до 12 лет лишения свободы.

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