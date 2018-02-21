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У справах Майдану повідомлено про підозру більше 400 особам - Луценко

У справах Майдану повідомлено про підозру більше 400 особам - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У справах Майдану про підозру повідомлено понад 400 особам. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко, звітуючи про підсумки роботи прокуратури за 2017 рік, передає УНН.

"Від початку розслідування, за чотири роки роботи, повідомлено про підозру понад 400 особам, з них майже півсотні високопосадовців та більше двох сотень правоохоронців", - повідомив він.

За словами Ю.Луценка, на розгляді в судах перебуває 161 обвинувальний акт стосовно 252 осіб.

Судами визнано винними півсотні осіб.

Нагадаємо, у ГПУ розраховують на допит М.Саакашвілі у справі Майдану через відеозв'язок.

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