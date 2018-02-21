В делах Майдана сообщено о подозрении более 400 лицам - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В делах Майдана о подозрении сообщено более 400 лицам. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отчитываясь об итогах работы прокуратуры за 2017 год, передает УНН.
"С начала расследования, за четыре года работы, сообщено о подозрении более 400 лицам, из них почти полсотни чиновников и более двух сотен правоохранителей", - сообщил он.
По словам Ю.Луценко, на рассмотрении в судах находится 161 обвинительный акт в отношении 252 человек.
Судами признаны виновными полсотни человек.
Напомним, в ГПУ рассчитывают на допрос М.Саакашвили по делу Майдана через видеосвязь.