У Сполучених Штатах демократи опублікували свій меморандум у "справі РФ"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Комітет з розвідки Конгресу США опублікував підготовлений демократами службовий документ, який спростовує твердження республіканців про упереджене ставлення ФБР до президента Дональда Трампа. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Підготовлений демократами службовий документ покликаний спростувати твердження республіканців про можливі порушення, допущені співробітниками Федерального бюро розслідувань (ФБР) і міністерства юстиції при розслідуванні втручання Росії у вибори в США.

Нинішній варіант меморандуму був відредагований, оскільки раніше президент США Дональд Трамп заблокував публікацію оригінального документа.

Зокрема, в документі йдеться, що співробітники ФБР і Мін’юсту не “зловживали” так званою програмою стеження FISA ( “Акт про негласне спостереження з метою зовнішньої розвідки”).

Білий дім, який спочатку заблокував публікацію меморандуму демократів, посилаючись на те, що він містить в собі секретну інформацію, розкритикував нинішню редакцію документа.

ФБР і Міністерство юстиції виконали свій обов’язок із захисту країни, отримавши дозвіл суду на використання FISA щодо Картера Пейджа, підозрюваного в тому, що він є агентом російської влади, вважають укладачі службової записки.

Представник Білого дому Радж Шах назвав його “політично вмотивованим” документом, який “наповнений непідтвердженими звинуваченнями”.

У свою чергу, президент США Дональд Трамп також відреагував на опублікований демократами меморандум.

Він написав у Twitter, що вважає документ “політичною і юридичною халтурою”.

“Просто підтверджує всі ті жахливі речі, які були зроблені. Настільки протизаконно”, — заявив Трамп.

Як повідомляв УНН, США опублікували меморандум про порушення ФБР.

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