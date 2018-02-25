В Соединенных Штатах демократы опубликовали свой меморандум по "делу РФ"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Комитет по разведке Конгресса США опубликовал подготовленный демократами служебный документ, опровергающий утверждение республиканцев о предвзятом отношении ФБР к президенту Дональда Трампа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Подготовленный демократами служебный документ призван опровергнуть утверждение республиканцев о возможных нарушениях, допущенных сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции при расследовании вмешательства России в выборы в США.
Нынешний вариант меморандума был отредактирован, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заблокировал публикацию оригинального документа.
В частности, в документе говорится, что сотрудники ФБР и Минюста не “злоупотребляли” так называемой программой слежения FISA (“Акт о негласном наблюдение с целью внешней разведки”).
Белый дом, который сначала заблокировал публикацию меморандума демократов, ссылаясь на то, что он содержит в себе секретную информацию, раскритиковал нынешнюю редакцию документа.
ФБР и Министерство юстиции выполнили свой долг по защите страны, получив разрешение суда на использование FISA по Картера Пейджа, подозреваемого в том, что он является агентом российской власти, считают составители служебной записки.
Представитель Белого дома Радж Шах назвал его “политически мотивированным” документом, который “наполнен неподтвержденным обвинениям”.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп также отреагировал на опубликованный демократами меморандум.
Он написал в Twitter, что считает документ “политической и юридической халтурой”.
“Просто подтверждает все те ужасные вещи, которые были сделаны. Столь противозаконно”, — заявил Трамп.
Как сообщал УНН, США опубликовали меморандум о нарушении ФБР.