У Солом'янському районі столиці пошкоджено резервуар з паливом - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Солом'янському районі столиці, ймовірно, пошкоджено резервуар з паливом. Про це пише Київська міська вйськова адміністрація, передає УНН.
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"Наслідки повітряноі атаки.
У Шевченківському районі столиці ймовірно, сталось падіння уламків на окрему 2-х поверхову будівлю. Пошкоджено газову трубу високого тиску з горінням газового факелу. Працює переносний лафетний ствол, полумя збито, працює ДСНС та газова служба. Інформація по постаждалим уточнюється.
В Соломʼянському районі ймовірно, уламками пошкоджено резервуар з паливом ємкістю 10 т., є витік, без пожежі, направлені наряди ДСНС", - зазначили в КМВА.
Нагадаємо
У КМВА повідомляли, що уламки БПЛА впали на двоповерхову будівлю та злітну полосу аеропорту у Києві.