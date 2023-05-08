В Соломенском районе столицы поврежден резервуар с топливом - КГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Соломенском районе столицы, вероятно, поврежден резервуар с топливом. Об этом пишет Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Цитата
"Последствия воздушной атаки.
В Шевченковском районе столицы вероятно, произошло падение обломков на отдельное 2-х этажное здание. Повреждена газовая труба высокого давления с горением газового факела. Работает переносной лафетный ствол, пламя сбито, работает ГСЧС и газовая служба. Информация по пострадавшим уточняется.
В Соломенском районе вероятно, обломками поврежден резервуар с топливом емкостью 10 т., есть утечка, без пожара, направлены наряды ГСЧС", - отметили в КГГА.
Напомним
В КГГА сообщали, что обломки БПЛА упали на двухэтажное здание и взлетную полосу аэропорта в Киеве.