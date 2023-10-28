У Снігурівці пролунали вибухи, попередньо без постраждалих - МВА
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Снігурівці Миколаївської області було чутно вибухи, попередньо, обійшлося без постраждалих, повідомив у суботу під час повітряної тривоги в області голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, пише УНН.
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"У Снігурівці було чутно кілька вибухів. За попередньою інформацією постраждалих немає. Прошу мешканців за можливості залишатися в безпечному місці", - написав Кухта у Telegram.
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У Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу, Сили оборони Півдня попереджали про ракетну небезпеку. Наразі оголошено відбій повітряної тривоги в області.