В Снигиревке прогремели взрывы, предварительно без пострадавших - ГВА
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Снигиревке Николаевской области были слышны взрывы, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщил в субботу во время воздушной тревоги в области глава Снигеревской городской военной администрации Иван Кухта, пишет УНН.
Цитата
"В Снигиревке было слышно несколько взрывов. По предварительной информации пострадавших нет. Прошу жителей по возможности оставаться в безопасном месте", - написал Кухта в Telegram.
Дополнение
В Николаевской области была объявлена воздушная тревога, Силы обороны Юга предупреждали о ракетной опасности. Сейчас объявлен отбой воздушной тревоги в области.