В Снигиревке прогремели взрывы, предварительно без пострадавших - ГВА

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"В Снигиревке было слышно несколько взрывов. По предварительной информации пострадавших нет. Прошу жителей по возможности оставаться в безопасном месте", - написал Кухта в Telegram.

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В Николаевской области была объявлена воздушная тревога, Силы обороны Юга предупреждали о ракетной опасности. Сейчас объявлен отбой воздушной тревоги в области.