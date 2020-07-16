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У "Слузі народу" запевнили, що новий голова НБУ не є фігурантом жодної кримінальної справи

У "Слузі народу" запевнили, що новий голова НБУ не є фігурантом жодної кримінальної справи

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Напередодні призначення Кирила Шевченка головою НБУ в "Укргазбанку", який він очолював, провели обшуки детективи НАБУ, але Шевченка перевіряли й раніше, і він не є фігурантом жодної кримінальної справи. Про це журналістам розповів народний депутат України від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

"Наприклад, є справа НАБУ по відношенню до "Укргазбанку", є якісь перерахунки на якихось ФОПів. Де там Кирило Шевченко? "Укргазбанк" – це величезна структура з величезною кількістю працівників, я навіть не знаю, скільки, а він не може відповідати за кожного з цих працівників", – вважає Гетманцев.

За його словами, Кирило Шевченко однозначно заперечив, що його родичі мають стосунок до "якихось перерахунків" грошей "Укргазбанку". "Ні дружина його ніколи не була ФОПом, ніяких грошей не отримувала ні від "Укргазбанку", ні якимось іншим чином зі структур, де він працював. Ми ці питання з’ясували", – запевнив нардеп.

Він додав, що, якщо би в НАБУ по кримінальній справі Кирило Шевченко проходив як підозрюваний, його би навіть не розглядали на призначення головою НБУ. "Але цього нема. Це підтвердила перевірка перед тим, як Президент вносив подання до Верховної Ради. Він (Шевченко – ред.) не є фігурантом жодної кримінальної справи. Він не має процесуального статусу по жодній кримінальній справі", – резюмував Гетманцев.

Як раніше повідомляв УНН, 16 липня Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Напередодні призначення Шевченка головою НБУ в "Укргазбанку", який він очолював, провели обшуки детективи НАБУ

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку. 15 липня Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Шевченка головою НБУ. 16 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченка.

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