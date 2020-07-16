У "Слузі народу" заявили про обшуки у банку, який очолював Шевченко
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. У Києві в приміщенні "Укргазбанку", який очолював новопризначений голова Національного банку України Кирило Шевченко, сьогодні вранці співробітники НАБУ провели обшуки. Про це журналістам розповіли народні депутати України від фракції "Слуга народу" Олександр Качура і Олександр Дубінський, передає кореспондент УНН.
Коментуючи рішення Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який рекомендував парламенту призначити Кирила Шевченка на посаду голови НБУ, Олександр Качура заявив, що детективи НАБУ "нічого не знайшли".
"За моєю інформацією, там нічого не знайшли... Те, що забрали, - (приватний - ред.) ноутбук (Шевченка – ред.)", – прокоментував Качура.
Про обшуки НАБУ в "Укргазбанку" також розповів нардеп Олександр Дубінський, коментуючи засідання Комітету ВР з питань фінансів.
За його словами, обшуки за місцем проживання Шевченка НАБУ не проводило.
"... У Чернишова як члена правління ("Укргазбанку" - ред.) обшуки були, і в його дружини були обшуки. Там вилучені всі матеріали", – заявив Дубінський.
Він додав, що обшуки пов’язані з розкраданням 200 млн грн з "Укргазбанку", які нібито вивели "на сітку приватних підприємців".
Офіційної інформації від НАБУ щодо обшуків в "Укргазбанку" поки що немає.
Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.
15 липня Президент України Володимир Зеленський вніс у ВР подання на призначення Шевченка головою НБУ. 16 липня Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту призначити на посаду голови НБУ Кирила Шевченка.
Врешті, сьогодні Верховна Рада України проголосувала за призначення Кирила Шевченка головою Нацбанку.