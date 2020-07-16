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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 65252 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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4 марта, 13:25 • 111724 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102375 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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4 марта, 09:55 • 102633 просмотра

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В "Слуге народа" заявили об обысках в банке, который возглавлял Шевченко

В "Слуге народа" заявили об обысках в банке, который возглавлял Шевченко

Киев  •  УНН

 • 16696 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. В Киеве в помещении "Укргазбанка", который возглавлял новоназначенный глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, сегодня утром сотрудники НАБУ провели обыски. Об этом журналистам рассказали народные депутаты Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура и Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

Комментируя решение Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, который рекомендовал парламенту назначить Кирилла Шевченко на должность главы НБУ, Александр Качура заявил, что детективы НАБУ "ничего не нашли".

"По моей информации, там ничего не нашли... То, что забрали (частный - ред.) ноутбук (Шевченко - ред.)", - прокомментировал Качура.

Об обысках НАБУ в "Укргазбанке" также рассказал нардеп Александр Дубинский, комментируя заседание Комитета ВР по вопросам финансов.

По его словам, обыски по месту жительства Шевченко НАБУ не проводило.

"... У Чернышева, как члена правления ("Укргазбанка" - ред.), обыски были, и у его жены были обыски. Там извлечены все материалы", - заявил Дубинский.

Он добавил, что обыски связаны с хищением 200 млн грн из "Укргазбанка", которые якобы вывели "на сетку частных предпринимателей".

Официальной информации от НАБУ по поводу обысков в "Укргазбанке" пока нет.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка.

15 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Шевченко главой НБУ. 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.

В итоге, сегодня Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Кирилла Шевченко председателем Нацбанка.

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