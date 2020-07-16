В "Слуге народа" заверили, что новый глава НБУ не является фигурантом ни одного уголовного дела

"Например, есть дело НАБУ по отношению к "Укргазбанку", есть какие-то перерасчеты на каких-то ФЛП. Где там Кирилл Шевченко? "Укргазбанк" - это огромная структура с огромным количеством работников, я даже не знаю, сколько, а он не может отвечать за каждого из этих работников", - считает Гетманцев.

По его словам, Кирилл Шевченко однозначно опроверг, что его родственники имеют отношение к "каким-то перерасчетам" денег "Укргазбанка". "Ни жена его никогда не была ФЛП, никаких денег не получала ни от "Укргазбанка", ни каким-либо другим образом из структур, где он работал. Мы эти вопросы выяснили", - заверил нардеп.

Он добавил, что, если бы в НАБУ по уголовному делу Кирилл Шевченко проходил как подозреваемый, его бы даже не рассматривали на назначение главой НБУ. "Но этого нет. Это подтвердила проверка перед тем, как Президент вносил представление в Верховную Раду. Он (Шевченко - ред.) не является фигурантом ни одного уголовного дела. Он не имеет процессуального статуса ни по одному уголовному делу", - резюмировал Гетманцев.

Как ранее сообщал УНН, 16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за назначение Кирилла Шевченко председателем Нацбанка.

Накануне назначения Шевченко главой НБУ в "Укргазбанке", который он возглавлял, провели обыски детективы НАБУ.

Напомним, 3 июля Верховная Рада уволила Якова Смолия с должности главы Нацбанка. 15 июля Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВР представление на назначение Шевченко главой НБУ. 16 июля Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко.



