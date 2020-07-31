У “Слузі народу” розповіли, як працює на практиці електронний документообіг у ВР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Всі народні депутати України в рамках запровадження електронного документообігу у ВР отримали планшети. Через них можна реєструвати звернення чи запити, але є нардепи, які досі ходять з листочками. Про це УНН розповіла заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

Відповідаючи на питання, чи проводять навчання нардепів у рамках запровадження електронного документообігу у ВР, Кравчук відповіла: “Не так там і складно, всі отримали планшети, де є свій кабінет і є доступ до всіх документів. Тепер можна відправляти звернення чи запити не в паперовому вигляді, а з цього планшету. Можна підписувати законопроекти. Але хтось ще ходить з листочком. Правки так само подаються, користуємося”.

Також вона наголосила, що великим плюсом є проведення засідань парламентських комітетів в режимі відео-конференцій.

“Це зручно, особливо коли велика кількість поправок. Коли комітети проходять онлайн і немає камер, то багато політиків втрачають інтерес до перфомансів і набагато швидше закінчуються ці комітети з правками", - додала Кравчук.

Нагадаємо, як повідомив голова ВР Дмитро Разумков, повний перехід на електронний документообіг може призвести до проблем у роботі Верховної Ради, проте наразі система тестується та вдосконалюється для подальшого переходу на електронний документообіг.

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