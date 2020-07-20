Повний перехід на електронний документообіг може призвести до проблем у роботі ВР – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Повний перехід на електронний документообіг може призвести до проблем у роботі Верховної Ради, проте наразі система тестується та вдосконалюється для подальшого переходу на електронний документообіг. Про це під час пресконференції щодо підсумків роботи парламенту заявив голова ВР Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання кореспондента УНН.
"Станом на сьогодні функціонують дві системи: стара – паперова – та електронна. Насправді з кожним днем все більше використовують електронну систему. Є питання, які, на жаль, не можна вирішити через електронну систему. Наприклад, збирання підписів про позачергові засідання або позачергову сесію, інші аспекти роботи Верховної Ради України. Є й технічні проблеми, сьогодні ми їх тестуємо. Фактично ми почали це робити на початку нашої каденції, ми вимушені були продовжити через пів року, зараз ми також продовжуємо", - зазначив він.
Окрім того, за його словами, коли всі проблеми будуть вирішені, Рада зможе перейти на електронний документообіг.
"Проблем менше, але вони є, і перейти повністю на електронний документообіг, об’єктивно я розумію, що це може призвести до проблем - до проблем у роботі Верховної Ради України. Тому ми поступово переходимо, кожного місяця я отримую, керівництво Апарату (ВРУ - ред.) і потім це йде на секретаріат, отримують питання і проблеми, які є, вони тестуються, вони вирішуються, і поступово, я думаю, що ми зможемо перейти у повному обсязі на електронний документообіг", - додав Разумков.
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Нагадаємо, напередодні нардепи підтримали законопроект про відтермінування е-документообігу у Верховній Раді.
Також УНН повідомляв, що ВР запровадила електронну форму виконавчого документа.