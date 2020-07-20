Повний перехід на електронний документообіг може призвести до проблем у роботі ВР – Разумков

"Станом на сьогодні функціонують дві системи: стара – паперова – та електронна. Насправді з кожним днем все більше використовують електронну систему. Є питання, які, на жаль, не можна вирішити через електронну систему. Наприклад, збирання підписів про позачергові засідання або позачергову сесію, інші аспекти роботи Верховної Ради України. Є й технічні проблеми, сьогодні ми їх тестуємо. Фактично ми почали це робити на початку нашої каденції, ми вимушені були продовжити через пів року, зараз ми також продовжуємо", - зазначив він.

Окрім того, за його словами, коли всі проблеми будуть вирішені, Рада зможе перейти на електронний документообіг.

"Проблем менше, але вони є, і перейти повністю на електронний документообіг, об’єктивно я розумію, що це може призвести до проблем - до проблем у роботі Верховної Ради України. Тому ми поступово переходимо, кожного місяця я отримую, керівництво Апарату (ВРУ - ред.) і потім це йде на секретаріат, отримують питання і проблеми, які є, вони тестуються, вони вирішуються, і поступово, я думаю, що ми зможемо перейти у повному обсязі на електронний документообіг", - додав Разумков.

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Нагадаємо, напередодні нардепи підтримали законопроект про відтермінування е-документообігу у Верховній Раді.

Також УНН повідомляв, що ВР запровадила електронну форму виконавчого документа.