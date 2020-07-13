Нардепи підтримали законопроект про відтермінування е-документообігу у Раді

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №3720 про внесення змін до ЗУ "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у ВРУ". Відповідне рішення підтримали 306 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Так, законопроект спрямовано на створення умов для повноцінного введення в промислову експлуатацію єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді України.

Проект закону передбачає, що до першого дня п’ятої сесії ВРУ дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом ВРУ, створюватимуться у паперовій або електронній формі. Відтак, законопроектом продовжується термін використання паперових документів, адже раніше передбачалася можливість їх використання до першого дня четвертої сесії ВРУ дев’ятого скликання.

Як повідомляв УНН раніше, Верховна Рада визнала невідкладним законопроект №3720 про внесення змін до Закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у ВРУ" та скоротила наполовину строки внесення альтернативних законопроектів.

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