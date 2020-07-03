Парламентарі скоротили строки підготовки законопроекту щодо відтермінування електронного документообігу у ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада визнала невідкладним законопроект №3720 про внесення змін до Закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у ВРУ" та скоротила наполовину строки внесення альтернативних законопроектів. Відповідне рішення підтримали 275 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
"Пропонується визнати законопроект невідкладним та скоротити наполовину строки внесення альтернативних законопроектів", - сказав голова ВРУ Дмитро Разумков.
Так, законопроект поданий першим заступником голови ВРУ Русланом Стефанчуком. У пояснювальній записці зазначається, що його спрямовано на створення умов для повноцінного введення в промислову експлуатацію єдиної автоматизованої системи роботи з документами у Верховній Раді.
Проект закону передбачає, що до першого дня п’ятої сесії ВРУ дев’ятого скликання документи, передбачені Регламентом ВРУ, створюватимуться у паперовій або електронній формі. Відтак, законопроектом продовжується термін використання паперових документів, адже раніше передбачалася можливість їх використання до першого дня четвертої сесії ВРУ дев’ятого скликання.
Нагадаємо, що 23 червня у ВР зареєстрували законопроект щодо відтермінування електронного документообігу у Раді.