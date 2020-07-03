Парламентарии сократили сроки подготовки законопроекта об отсрочке электронного документооборота в ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада признала неотложным законопроект №3720 о внесении изменений в Закон "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины по совершенствованию электронной формы документооборота в ВРУ" и сократила наполовину сроки внесения альтернативных законопроектов. Соответствующее решение поддержали 275 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Предлагается признать законопроект неотложным и сократить наполовину сроки внесения альтернативных законопроектов", - сказал председатель ВРУ Дмитрий Разумков.
Так, законопроект подан первым заместителем председателя ВРУ Русланом Стефанчук. В пояснительной записке отмечается, что он направлен на создание условий для полноценного введения в промышленную эксплуатацию единой автоматизированной системы работы с документами в Верховной Раде.
Проект закона предусматривает, что в первый день пятой сессии ВРУ девятого созыва документы, предусмотренные Регламентом ВРУ, будут создаваться в бумажной или электронной форме. Таким образом, законопроектом продлевается срок использования бумажных документов, ведь раньше предусматривалась возможность их использования в первый день четвертой сессии ВРУ девятого созыва.
Напомним, что 23 июня в ВР зарегистрировали законопроект об отсрочке электронного документооборота в Раде.