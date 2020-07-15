Рада запровадила електронну форму виконавчого документа
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №3707 про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" щодо запровадження електронної форми виконавчого документа. Відповідне рішення підтримав 321 народний депутат України, передає кореспондент УНН.
Законопроект передбачає надання можливості пред’явлення до примусового виконання виконавчих документів, виданих в електронній формі, що дозволить скоротити строки для направлення їх на примусове виконання. Також це пришвидшить проведення виконавчого провадження, знизить витрати на друк виконавчих документів та послуги поштового зв’язку. Також він дозволить зменшити частку ручної роботи, зробить процес проведення виконавчого провадження більш ефективним, технологічним та сучасним, вважають автори законопроекту.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу та в цілому законопроект №3720 про внесення змін до ЗУ "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у ВРУ".