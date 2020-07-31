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В "Слуге народа" рассказали, как работает на практике электронный документооборот в ВР

В "Слуге народа" рассказали, как работает на практике электронный документооборот в ВР

Киев  •  УНН

 • 17760 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Все народные депутаты Украины в рамках внедрения электронного документооборота в ВР получили планшеты. Через них можно регистрировать обращения или запросы, но есть нардепы, которые до сих пор ходят с листочками. Об этом УНН рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отвечая на вопрос, проводят ли обучение нардепов в рамках внедрения электронного документооборота в ВР, Кравчук ответила: "Не так там и сложно, все получили планшеты, где есть свой кабинет и доступ ко всем документам. Теперь можно отправлять обращения или запросы не в бумажном виде, а с этого планшета. Можно подписывать законопроекты. Но кто-то еще ходит с листочком. Правки так же подаются, пользуемся".

Также она отметила, что большим плюсом является проведение заседаний парламентских комитетов в режиме видео-конференций.

"Это удобно, особенно когда большое количество поправок. Когда комитеты проходят онлайн и нет камер, то многие политики теряют интерес к перфомансам и гораздо быстрее заканчиваются эти комитеты с правками", - добавила Кравчук.

Напомним, как сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, полный переход на электронный документооборот может привести к проблемам в работе Верховной Рады, однако пока система тестируется и совершенствуется для дальнейшего перехода на электронный документооборот.

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