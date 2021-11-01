У "Слузі народу" очікують, що у середу Бюджет-2022 проголосують у першому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Державний бюджет України на 2022 рік Верховна Рада точно проголосує у першому читанні у середу. Про це журналістам повідомила заступниця голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає УНН.
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“Ми маємо проголосувати у першому читанні обов’язково. Але це вже не залежить від нас, ми не затягуємо процес. Зараз ідуть правки від опозиційних фракцій. Ми сподіваємося, якщо не у вівторок, тоді обов’язково у середу проголосуємо”, — повідомила Кравчук.
Доповнення
20 жовтня Верховна Рада за основу у першому читанні підтримала проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік.
Кабмін 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік та передав до Верховної Ради. Парламенту його презентували 21 вересня.