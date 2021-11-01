У "Слузі народу" очікують, що у середу Бюджет-2022 проголосують у першому читанні

Цитата

“Ми маємо проголосувати у першому читанні обов’язково. Але це вже не залежить від нас, ми не затягуємо процес. Зараз ідуть правки від опозиційних фракцій. Ми сподіваємося, якщо не у вівторок, тоді обов’язково у середу проголосуємо”, — повідомила Кравчук.

Доповнення

20 жовтня Верховна Рада за основу у першому читанні підтримала проект закону про Державний бюджет України на 2022 рік.



Кабмін 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік та передав до Верховної Ради. Парламенту його презентували 21 вересня.