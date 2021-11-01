В "Слуге народа" ожидают, что в среду Бюджет-2022 проголосуют в первом чтении

Цитата

“Мы должны проголосовать в первом чтении обязательно. Но это уже не зависит от нас, мы не затягиваем процесс. Сейчас идут правки от оппозиционных фракций. Мы надеемся, если не во вторник, тогда в среду проголосуем”, — сообщила Кравчук.

Дополнение

20 октября Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.



Кабмин 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.