В "Слуге народа" ожидают, что в среду Бюджет-2022 проголосуют в первом чтении
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Государственный бюджет Украины на 2022 год Верховная Рада точно проголосует в первом чтении в среду. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.
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“Мы должны проголосовать в первом чтении обязательно. Но это уже не зависит от нас, мы не затягиваем процесс. Сейчас идут правки от оппозиционных фракций. Мы надеемся, если не во вторник, тогда в среду проголосуем”, — сообщила Кравчук.
Дополнение
20 октября Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.
Кабмин 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.