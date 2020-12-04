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У "Слузі народу" хочуть створити орган влади, який відповідатиме за санкції проти РФ

У "Слузі народу" хочуть створити орган влади, який відповідатиме за санкції проти РФ

Київ • УНН

 • 13583 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. На розгляд Верховної Ради буде внесено законопроєкт, який передбачає створення нового органу влади, відповідального за санкції проти Росії. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Єлизавета Ясько, передає УНН.

"У нас є закон від 2014 року, але він повністю беззубий. Там не прописано, хто відповідальний, яка відповідальність за порушення і хто моніторить все це. Законопроєкт, який я пропоную, встановлює цю відповідальність. Контролюватиме це аналітичний орган при РНБО, люди вже працюють, але немає саме системи", - повідомила "слуга народу".

Нагадаємо, Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на пів року.

Як раніше повідомляв УНН, ЄС вводить різні види обмежувальних заходів відносно Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну ​​дестабілізацію України. Крім персональних санкцій, діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з окупованими РФ Кримом і Севастополем.

Українські Національні Новини

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