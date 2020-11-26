Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на пів року - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Європейський Союз продовжить економічні санкції проти Росії ще на пів року. Про це у своєму мікроблозі у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть поновлені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули", - зазначив він.
Нагадаємо, комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) погодив у середу продовження на півроку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.
Також нещодавно Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій проти Росії за кібератаки на німецький Бундестаг.
Як раніше повідомлялося в УНН, ЄС вводить різні види обмежувальних заходів відносно Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію України. Крім персональних санкцій, діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з окупованими РФ Кримом і Севастополем.
the EU's economic sanctions against #Russia will be rolled over by 6 months without any fuss when leaders meet on 10 Dec. the days when this item took up time at EU summits are long gone. #Ukraine #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 26, 2020