Євросоюз продовжить санкції проти Росії ще на пів року - ЗМІ

"Економічні санкції ЄС проти Росії будуть поновлені на 6 місяців без будь-яких проблем, коли лідери зустрінуться 10 грудня. Дні, коли цей пункт займав час на самітах ЄС, давно минули", - зазначив він.

Нагадаємо, комітет постійних представників країн ЄС (COREPER) погодив у середу продовження на півроку індивідуальних санкцій щодо осіб і організацій, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Також нещодавно Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій проти Росії за кібератаки на німецький Бундестаг.

Як раніше повідомлялося в УНН, ЄС вводить різні види обмежувальних заходів відносно Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну ​​дестабілізацію України. Крім персональних санкцій, діють ще економічні санкції, націлені на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з окупованими РФ Кримом і Севастополем.

the EU's economic sanctions against #Russia will be rolled over by 6 months without any fuss when leaders meet on 10 Dec. the days when this item took up time at EU summits are long gone. #Ukraine #Crimea

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 26, 2020