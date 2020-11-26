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3 марта, 21:00 • 111037 просмотра

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Евросоюз продлит санкции против России еще на полгода - СМИ

Евросоюз продлит санкции против России еще на полгода - СМИ

Киев  •  УНН

 • 15668 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Европейский Союз продолжит экономические санкции против России еще на полгода. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

"Экономические санкции ЕС против России будут обновлены на 6 месяцев без каких-либо проблем, когда лидеры встретятся 10 декабря. Дни, когда этот пункт занимал время на саммитах ЕС, давно прошли", - отметил он.

Напомним, комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) согласовал в среду продление на полгода индивидуальных санкций в отношении лиц и организаций, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также недавно Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям против России за кибератаки на немецкий Бундестаг.

Как ранее сообщалось в УНН, ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций, действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с оккупированными РФ Крымом и Севастополем.

the EU's economic sanctions against #Russia will be rolled over by 6 months without any fuss when leaders meet on 10 Dec. the days when this item took up time at EU summits are long gone. #Ukraine #Crimea

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 26, 2020

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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