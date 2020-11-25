Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій проти Росії за кібератаки на німецький Бундестаг

"22 жовтня 2020 року Рада прийняла Рішення (CFSP) 2020/1537. Рішенням Ради додані дві фізичні особи та одну установу у список фізичних і юридичних осіб та організацій, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи, викладені у додатку до рішення (CFSP) 2019/797. Країни-кандидати - Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Ісландія і Норвегія, що входять до Європейського економічного простору, а також Україна і Грузія приєднуються до цього рішення Ради", - сказано у заяві.

Повідомляється, що зазначені держави забезпечать відповідність своєї національної політики цим рішенням.

"Європейський союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - заявив глава європейської дипломатії.

Нагадаємо, у жовтні Євросоюз запустив процедуру введення санкцій через кібератаки на німецький Бундестаг, ймовірно проведений із Росії у 2015 році.

Кібератака на німецький Бундестаг у травні 2015 року паралізувала IT-інфраструктуру парламенту ФРН, Бундестаг довелося повністю відключити від інтернету на кілька днів. Канцлер ФРН Ангела Меркель у травні 2020 року поклала відповідальність за те, що трапилося на Росію.

За повідомленнями ЗМІ, німецькі слідчі зробили висновок, що атака могла виходити від одного з агентів російського ГРУ. У зв'язку з цим Федеральна прокуратура ФРН 5 травня видала ордер на арешт громадянина Росії Дмитра Бадіна. Москва категорично відкинула причетність до кібератаки на німецький Бундестаг.

Як повідомляв УНН, раніше Україна і шість країн-партнерів Європейського Союзу ввели санкції проти Республіки Білорусь за фальсифікацію виборів і порушення прав людини.