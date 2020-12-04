В "Слуге народа" хотят создать орган, который будет отвечать за санкции против РФ

"У нас есть закон от 2014 года, но он полностью беззубый. Там не прописано, кто ответственный, какая ответственность за нарушение и кто мониторит все это. Законопроект, который я предлагаю, устанавливает эту ответственность. Контролировать это будет аналитический орган при СНБО, люди уже работают, но нет именно системы", - сообщила "слуга народа".

Напомним, Евросоюз продолжит санкции против России еще на полгода.

Как ранее сообщал УНН, ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и умышленную дестабилизацию Украины. Кроме персональных санкций, действуют еще экономические санкции, нацеленные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с оккупированными РФ Крымом и Севастополем.