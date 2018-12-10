У Словенії українці потрапили в ДТП, є жертва - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. На автомагістралі Помурьйо трапилася масштабна ДТП, через пошкоджену шину. Повідомляється про поранених та загиблих. ПРо це повідомляє УНН з посиланням на 24ur.com.
Повідомляється, що у ДТП брали участь автомобілі з українською реєстрацією. 63-річний українець помер від травм, ще кілька людей постраждали.
Українські автомобілі рухалися у напрямку Угорщини.
Як повідомляв УНН, на автодорозі "Полтава – Олександрія" зіткнулися вантажівка та легковик, внаслідок чого загинуло двоє людей.
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