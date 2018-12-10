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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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06:18 • 4892 просмотра

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В Словении украинцы попали в ДТП, есть жертва - СМИ

Киев • УНН

 • 11145 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. На автомагистрали Помурьйо случилась масштабная ДТП, через поврежденную шину. Сообщается о раненых и погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 24ur.com.

В Словении украинцы попали в ДТП, есть жертва - СМИ

Сообщается, что в ДТП участвовали автомобили с украинской регистрацией. 63-летний украинец умер от травм, еще несколько человек пострадали.

Украинские автомобили двигались в направлении Венгрии.

Как сообщал УНН, на автодороге "Полтава - Александрия" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека.

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