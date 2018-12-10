В Словении украинцы попали в ДТП, есть жертва - СМИ

Сообщается, что в ДТП участвовали автомобили с украинской регистрацией. 63-летний украинец умер от травм, еще несколько человек пострадали.



Украинские автомобили двигались в направлении Венгрии.



Как сообщал УНН, на автодороге "Полтава - Александрия" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека.



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