В Словении украинцы попали в ДТП, есть жертва - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. На автомагистрали Помурьйо случилась масштабная ДТП, через поврежденную шину. Сообщается о раненых и погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 24ur.com.
Сообщается, что в ДТП участвовали автомобили с украинской регистрацией. 63-летний украинец умер от травм, еще несколько человек пострадали.
Украинские автомобили двигались в направлении Венгрии.
Как сообщал УНН, на автодороге "Полтава - Александрия" столкнулись грузовик и легковушка, в результате чего погибли два человека.
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