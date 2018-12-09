У ДТП в Одесі загинув відомий вчений
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. В Одесі в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув відомий вчений і громадський діяч Олександр Захарія. Про це повідомив колега вченого Володимир Геник у Facebook, передає УНН.
"Трагічно загинув Олександр Захарія – вчений-хімік, громадський діяч, патріот і світла людина. За попередньою версією, у п'ятницю увечері був збитий авто неподалік свого дому на Маразліївській. Бачилися з ним позавчора, був, як завжди, життєрадісним, розповідав про плани на майбутнє. Прощавай, дорогий друже-Професоре", – написав товариш загиблого.
УНН очікує на офіційне підтвердження інформації з приводу смертельної ДТП в Одесі.
Довідка УНН: Олександр Захарія – кандидат хімічних наук, професор кафедри аналітичної хімії Одеського національного університету ім. Мечникова, працював в Інституті стратегічних досліджень і прогнозів трансатлантичних процесів. Він також відомий своєю участю в Одеському Євромайдані.
Нагадаємо, тіло українського вченого, дослідника Голодомору Миколи Шитюка з ознаками насильницької смерті знайшли у квартирі багатоповерхового будинку Миколаєва. Згодом правоохоронці затримали причетного до скоєння злочину. За данимим слідства, до вбивства причетний його родич.