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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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При ДТП в Одессе погиб известный ученый

Киев • УНН

 • 14461 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Одессе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб известный ученый и общественный деятель Александр Захария. Об этом сообщил коллега ученого Владимир Геник в Facebook, передает УНН.

При ДТП в Одессе погиб известный ученый

"Трагически погиб Александр Захария – ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый человек. По предварительной версии, в пятницу вечером был сбит авто неподалеку своего дома на Маразлиевской. Виделись с ним позавчера, был, как всегда, жизнерадостным, рассказывал о планах на будущее. Прощай, дорогой друг-Профессор", – написал товарищ погибшего.

УНН ожидает официального подтверждения информации по поводу смертельного ДТП в Одессе.

Справка УНН: Александр Захария – кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова, работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов. Он также известен своим участием в Одесском Евромайдане.

Напомним, тело украинского ученого, исследователя Голодомора Николая Шитюка с признаками насильственной смерти нашли в квартире многоэтажного дома Николаева. Впоследствии правоохранители задержали причастного к совершению преступления. По данным следствия, к убийству причастен его родственник.

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