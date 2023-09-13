У східній Лівії після шторму на берег викидує тіла загиблих: очікується, що кількість жертв зросте

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"Море постійно викидає десятки тіл. Станом на зараз ми нарахували понад 5300 загиблих, і, ймовірно, ця цифра значно зросте і може навіть подвоїтися, тому що кількість зниклих безвісти також становить тисячі", - сказав міністр цивільної авіації Гічем Абу Чкіуат у коментарі виданню.

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Він додав, що десятки тисяч людей залишилися без даху над головою та закликав міжнародну спільноту допомогти країні, оскільки Лівія "не має досвіду" у боротьбі з наслідками такої катастрофи. За словами офіційних осіб, наразі щонайменше 10 000 людей вважаються зниклими безвісти або загиблими, хоча підтверджена кількість жертв наразі різниться. Речник східної влади Тарік Хараз заявив, що було виявлено 3200 тіл, з них 1100 - поки не ідентифіковано.

Своєю чергою, Міжнародна організація з міграції (МОМ) ООН заявила, що щонайменше 30 000 людей були переміщені в Дерні. Як пише Reuters, рятувальні операції ускладнюються глибокими політичними розбіжностями, оскільки Лівія не має сильного центрального уряду та постійно перебуває у стані війни після повстання у 2011 році.

Міжнародно визнаний уряд національної єдності (GNU) базується в Тріполі на заході, а паралельна адміністрація діє на сході, включаючи Дерну. Прем'єр-міністр Лівії в Тріполі Абдулхамід аль-Дбейба назвав повінь "безпрецедентною катастрофою", а голова президентської ради Лівії Мохаммед аль-Менфі закликав "до національної єдності".

Крім цього, зазначається, що серед жертв шторму в Лівії були єгипетські мігранти. Уряди Єгипту, Катару та Туреччини наразі надають допомогу Лівії, а міністерство оборони Італії повідомило, що надсилає два військові літаки з пожежниками та іншим персоналом екстрених рятувальників, а також корабель ВМС. Також два літаки з гуманітарною допомогою зі 150 тоннами термінового продовольства, допомоги та медикаментів до східної Лівії направили Об'єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо

Через катастрофічні повені у Лівії та обвалу двох гребль поблизу міста Дерна на сході країни, загинуло понад 5300 осіб.