В восточной Ливии после шторма на берег выбрасывает тела погибших: ожидается, что количество жертв возрастет

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"Море постоянно выбрасывает десятки тел. По состоянию на сейчас мы насчитали более 5300 погибших, и, вероятно, эта цифра значительно возрастет и может даже удвоиться, потому что количество пропавших без вести также составляет тысячи", - сказал министр гражданской авиации Гичем Абу Чкиуат в комментарии изданию.

Детали

Он добавил, что десятки тысяч людей остались без крыши над головой и призвал международное сообщество помочь стране, поскольку Ливия "не имеет опыта" в борьбе с последствиями такой катастрофы. По словам официальных лиц, сейчас по меньшей мере 10 000 человек считаются пропавшими без вести или погибшими, хотя подтвержденное количество жертв пока разнится. Представитель восточных властей Тарик Хараз заявил, что было обнаружено 3200 тел, из них 1100 - пока не идентифицированы.

В свою очередь, Международная организация по миграции (МОМ) ООН заявила, что по меньшей мере 30 000 человек были перемещены в Дерни. Как пишет Reuters, спасательные операции осложняются глубокими политическими разногласиями, поскольку Ливия не имеет сильного центрального правительства и постоянно находится в состоянии войны после восстания в 2011 году.

Международно признанное правительство национального единства (GNU) базируется в Триполи на западе, а параллельная администрация действует на востоке, включая Дерну. Премьер-министр Ливии в Триполи Абдулхамид аль-Дбейба назвал наводнение "беспрецедентной катастрофой", а председатель президентского совета Ливии Мохаммед аль-Менфи призвал "к национальному единству".

Кроме этого, отмечается, что среди жертв шторма в Ливии были египетские мигранты. Правительства Египта, Катара и Турции сейчас оказывают помощь Ливии, а министерство обороны Италии сообщило, что направляет два военных самолета с пожарными и другим персоналом экстренных спасателей, а также корабль ВМС. Также два самолета с гуманитарной помощью со 150 тоннами срочного продовольствия, помощи и медикаментов в восточную Ливию направили Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним

Из-за катастрофических наводнений в Ливии и обвала двух плотин вблизи города Дерна на востоке страны, погибло более 5300 человек.