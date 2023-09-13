Кількість загиблих від повеней у Лівії зросла до 5000 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Через катастрофічні повені у Лівії та обвалу двох гребль поблизу міста Дерна на сході країни, загинуло понад 5300 осіб. Більш як 10 тисяч вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У місті Дерна внаслідок стихії близько 6000 люде й зникли безвісти, заявив міністр охорони здоров'я у східній адміністрації Лівії, Осман Абдулджаліл.
Під час візиту до міста в понеділок він описав ситуацію як «катастрофічну». За даними влади, у місті було зруйновано цілі квартали.
Загалом серед загиблих є принаймні 145 єгиптян, як повідомили у вівторок представники міста Тобрук на північному сході Лівії.
Раніше влада східної Лівії повідомила про понад 2000 осіб, які загинули внаслідок повеней, спричинених руйнуванням дамби поблизу міста Дерна.