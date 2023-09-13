Количество погибших от наводнений в Ливии возросло до 5000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Из-за катастрофических наводнений в Ливии и обвала двух плотин вблизи города Дерна на востоке страны, погибло более 5300 человек. Более 10 тысяч считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
В городе Дерна в результате стихии около 6000 человек пропали без вести, заявил министр здравоохранения в восточной администрации Ливии, Осман Абдулджалил.
Во время визита в город в понедельник он описал ситуацию как «катастрофическую». По данным властей, в городе были разрушены целые кварталы.
В целом среди погибших есть по крайней мере 145 египтян, как сообщили во вторник представители города Тобрук на северо-востоке Ливии.
Ранее власти восточной Ливии сообщили о более 2000 человек, погибших в результате наводнений, вызванных разрушением дамбы вблизи города Дерна.