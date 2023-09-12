У Лівії через повені та обвал дамб загинули 2000 людей, близько 6000 вважаються зниклими безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Щонайменше 2000 людей загинули, а ще близько 6 тисяч вважаються зниклими безвісти після масштабної повені, яка охопила місто Дерна після сильного шторму та дощу. Про це пише Reuters з посиланням на владу Лівії, передає УНН.
Деталі
Речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі заявив, що катастрофа сталася після обвалу дамб над Дерною, змивши цілі квартали з їхніми жителями в море.
Він назвав кількість зниклих безвісти близько 5000-6000 людей.
Відомо, що прем'єр-міністр Лівії Дбейба закликав до міжнародної допомоги. Затоплені міста Аль-Байда, Сус, Аль-Мардж і Дерна. Там оголошено надзвичайний стан та запроваджено комендантську годину.
Доповнення
У Лівії після повалення у 2011 році диктатора Муаммара Каддафі країна поділена між урядом національної згоди в Триполі, підтримуваним ООН, та адміністрацією, яка контролює східні території. Східні території контролює генерал Халіф Хафтар, підтримуваний Росією, Єгиптом та Об'єднаними Арабськими Еміратами.
Бойові дії у Лівії припинені у 2020 році, але немає жодних ознак тривалого політичного вирішення у країні.
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