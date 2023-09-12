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В Ливии из-за наводнений и обвала дамб погибли 2000 человек, около 6000 считаются пропавшими без вести

В Ливии из-за наводнений и обвала дамб погибли 2000 человек, около 6000 считаются пропавшими без вести

Киев • УНН

 • 592262 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. По меньшей мере 2000 человек погибли, а еще около 6 тысяч считаются пропавшими без вести после масштабного наводнения, которое охватило город Дерна после сильного шторма и дождя. Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти Ливии, передает УНН.

Детали

Представитель Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари заявил, что катастрофа произошла после обвала дамб над Дерной, смыв целые кварталы с их жителями в море.

Он назвал количество пропавших без вести около 5000-6000 человек.

Известно, что премьер-министр Ливии Дбейба призвал к международной помощи. Затоплены города Аль-Байда, Сус, Аль-Мардж и Дерна. Там объявлено чрезвычайное положение и введен комендантский час.

Дополнение

В Ливии после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи страна разделена между правительством национального согласия в Триполи, поддерживаемым ООН, и администрацией, контролирующей восточные территории. Восточные территории контролирует генерал Халиф Хафтар, поддерживаемый Россией, Египтом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Боевые действия в Ливии прекращены в 2020 году, но нет никаких признаков длительного политического решения в стране.

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