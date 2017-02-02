У "сірій зоні" навчається близько 12,5 тис. дітей - Міносвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наразі на території так званої сірої зони на Донбасі навчається близько 12,5 тисяч дітей, які у будь-яку хвилину можуть опинитися під обстрілами. Про це під час прес-конференції сказала міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, передає УНН.
"Є група дітей, які навчаються в "сірій зоні" і можуть виявитися в будь-який момент під обстрілами. У цій групі у нас є сьогодні в Донецькій області 107 навчальних закладів, де навчається 9,5 тис. дітей, і в Луганській області - 3 тис. дітей у 26 школах, які розташовано в "сірій зоні", - сказала вона.
Також, за її словами, на сьогодні 64 тис. 289 дітей із сімей тимчасово переміщених осіб навчаються у дошкільних установах і 47 тис. 355 осіб у загальноосвітніх закладах.