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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 58791 перегляди

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У "сірій зоні" навчається близько 12,5 тис. дітей - Міносвіти

Київ • УНН

 • 7603 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Наразі на території так званої сірої зони на Донбасі навчається близько 12,5 тисяч дітей, які у будь-яку хвилину можуть опинитися під обстрілами. Про це під час прес-конференції сказала міністр освіти та науки України Лілія Гриневич, передає УНН.

У "сірій зоні" навчається близько 12,5 тис. дітей - Міносвіти

"Є група дітей, які навчаються в "сірій зоні" і можуть виявитися в будь-який момент під обстрілами. У цій групі у нас є сьогодні в Донецькій області 107 навчальних закладів, де навчається 9,5 тис. дітей, і в Луганській області - 3 тис. дітей у 26 школах, які розташовано в "сірій зоні", - сказала вона.

Також, за її словами, на сьогодні 64 тис. 289 дітей із сімей тимчасово переміщених осіб навчаються у дошкільних установах і 47 тис. 355 осіб у загальноосвітніх закладах.

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